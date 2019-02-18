Авторская мебель от Вячеслава Пахомова

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В мире, где все торопятся, бегут, переключаются с одного на другое, вечная красота натурального дерева отвлекает от суеты, завораживает.
Дерево возвращает нас к природе, несет тепло и очарование, а его ценность с годами лишь растет.

«Живая мебель» из массива дерева, рожденная в симбиозе Готики, Бионики и Хай-тека, имеет в основе формы биологического направления. Выразительная, дерзкая, эксцентричная, временами эпатажная и одновременно изысканная.
Авторская мебель не оставит равнодушным никого — она восхищает, удивляет и всегда вызывает чувства, порой противоречивые.
И всегда запоминается...

линия

Кресло "Скорпион"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб, кожа тисненая "под крокодила" (Италия)
  • Цена: 350.000 ₽
  • Статус: в наличии

Барный Стол "Боевой Слонаутилус"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Резной бар из массива дуба, с применением натурального рога и стекла. Ручная работа.
  • Цена: 450.000 руб
  • Статус: в наличии

Шкаф-Комод "Лобстер"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб, стекло, кожа, фурнитура Хеттих
  • Цена: 620.000 ₽
  • Статус: под заказ

Витрина "Фантазии Малифисенты"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб, натуральные рога, шкура антилопы, окрас "под камышевого кота"
  • Цена: 650.000 ₽
  • Статус: в наличии

Шкаф-бар "Мотивы Гигера"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, стекло, подвесные тумбы
  • Цена: 560.000 ₽
  • Статус: под заказ

Диван раскладной

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб, кожа
  • Цена: 480.000 ₽
  • Статус: под заказ

Кресло "Сафари"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: ясень, кожа тисненая "под крокодила" (Италия), рог антилопы, рог горного козла
  • Цена: 280.000 ₽
  • Статус: под заказ

Стол "Красавица и чудовище"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив бука маркетри, кожа
  • Цена: 620.000 ₽
  • Статус: в наличии и под заказ

Кресло "Богомол"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: ясень с тонировкой, кожа, мех енотовидной собаки
  • Цена: 400.000 ₽
  • Статус: в наличии

Компьютерный стол и кресло

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб
  • Цена: 000.000 ₽
  • Статус: под заказ

Стол "Солнце"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, золочение сусальным золотом, стекло
  • Цена: 750.000 ₽
  • Статус: в наличии

Кресло "Муравей"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, телячья шкура
  • Цена: 320.000 ₽
  • Статус: в наличии

Стол "Краб"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, стекло
  • Цена: 85.000 ₽
  • Статус: в наличии

Шкаф-Бар

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, стекло тонированное
  • Цена: 450.000 ₽
  • Статус: под заказ

Стол "Дракон"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив бука, стекло
  • Цена: 120.000 ₽
  • Статус: в наличии

Ширма

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: массив дуба, кожа
  • Цена: 280.000 ₽
  • Статус: под заказ

Стол "Дельфины"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: падук, венге
  • Цена: 98.000 ₽
  • Статус: в наличии

Кресло "Овен"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: бук стабилизированный, шкура барана, золочение
  • Цена: 280.000 ₽
  • Статус: в наличии

Светильник Поворотный "Стрелец"

Автор: Вячеслав Пахомов

  • Материал: дуб, ротанг. Возможны варианты абажура, материалов и цвета
  • Цена: 80.000 ₽
  • Статус: под заказ

Древесина тысячелетиями служила человеку верой и правдой. Из дерева строили дома, изготовляли мебель и различную домашнюю утварь. Дерево являлось источником тепла. Умелые резчики по дереву делали удивительные украшения, игрушки и всевозможные предметы, доставляющие людям радость.

Изделиям из натурального дерева всегда отдается предпочтение, и они законно занимают свое место в интерьере. В мире нет ничего ценнее, чем этот материал, хранящий в себе целительные свойства природы и являющийся неистребимым источником здоровья. Находящаяся в помещении авторская  мебель, выполненная из натуральной древесины, особенно из ценных пород дерева, способна доставить эстетическое наслаждение, даже если она выполнена в стиле минимализма.

В случае, когда мебель изготовлена талантливым мастером и включает множество искусно вырезанных элементов, такая авторская работа является по-настоящему уникальной, не имеющей аналогов. Именно такая мебель представлена АРТ-Студией «Пахомов Мастер». Каждое изделие поражает воображение своей изысканностью и необычными формами. Все они являются плодами кропотливой работы мастера и его неиссякаемой фантазии. В каждом изделии авторской мебели сохраняется тепло его души и любовь к этому чуду природы - дереву.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

Для получения подробной информации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Вы можете:

  • Заказать предмет мебели в авторском исполнении или приобрести готовую модель, представленную на сайте.
  • Заказать разработку индивидуального дизайна, включая особенности вашего интерьера.
  • Выбрать материал: древесина, металл, стекло, сусальное золото.
  • Фактуру обивки: кожа, ткань, мех (шкура).
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