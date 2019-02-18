Авторская мебель от Вячеслава Пахомова В мире, где все торопятся, бегут, переключаются с одного на другое, вечная красота натурального дерева отвлекает от суеты, завораживает. Дерево возвращает нас к природе, несет тепло и очарование, а его ценность с годами лишь растет.«Живая мебель» из массива дерева, рожденная в симбиозе Готики, Бионики и Хай-тека, имеет в основе формы биологического направления. Выразительная, дерзкая, эксцентричная, временами эпатажная и одновременно изысканная. Авторская мебель не оставит равнодушным никого — она восхищает, удивляет и всегда вызывает чувства, порой противоречивые. И всегда запоминается... Кресло "Скорпион" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дуб, кожа тисненая "под крокодила" (Италия)Цена: 350.000 ₽Статус: в наличии Барный Стол "Боевой Слонаутилус" Автор: Вячеслав ПахомовРезной бар из массива дуба, с применением натурального рога и стекла. Ручная работа.Цена: 450.000 рубСтатус: в наличии Шкаф-Комод "Лобстер" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дуб, стекло, кожа, фурнитура ХеттихЦена: 620.000 ₽Статус: под заказ Витрина "Фантазии Малифисенты" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дуб, натуральные рога, шкура антилопы, окрас "под камышевого кота"Цена: 650.000 ₽Статус: в наличии Шкаф-бар "Мотивы Гигера" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, стекло, подвесные тумбыЦена: 560.000 ₽Статус: под заказ Диван раскладной Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дуб, кожаЦена: 480.000 ₽Статус: под заказ Кресло "Сафари" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: ясень, кожа тисненая "под крокодила" (Италия), рог антилопы, рог горного козлаЦена: 280.000 ₽Статус: под заказ Стол "Красавица и чудовище" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив бука маркетри, кожаЦена: 620.000 ₽Статус: в наличии и под заказ Кресло "Богомол" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: ясень с тонировкой, кожа, мех енотовидной собакиЦена: 400.000 ₽Статус: в наличии Компьютерный стол и кресло Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дубЦена: 000.000 ₽Статус: под заказ Стол "Солнце" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, золочение сусальным золотом, стеклоЦена: 750.000 ₽Статус: в наличии Кресло "Муравей" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, телячья шкураЦена: 320.000 ₽Статус: в наличии Стол "Краб" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, стеклоЦена: 85.000 ₽Статус: в наличии Шкаф-Бар Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, стекло тонированноеЦена: 450.000 ₽Статус: под заказ Стол "Дракон" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив бука, стеклоЦена: 120.000 ₽Статус: в наличии Ширма Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: массив дуба, кожаЦена: 280.000 ₽Статус: под заказ Стол "Дельфины" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: падук, венгеЦена: 98.000 ₽Статус: в наличии Кресло "Овен" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: бук стабилизированный, шкура барана, золочениеЦена: 280.000 ₽Статус: в наличии Светильник Поворотный "Стрелец" Автор: Вячеслав ПахомовМатериал: дуб, ротанг. Возможны варианты абажура, материалов и цветаЦена: 80.000 ₽Статус: под заказДревесина тысячелетиями служила человеку верой и правдой. Из дерева строили дома, изготовляли мебель и различную домашнюю утварь. Дерево являлось источником тепла. Умелые резчики по дереву делали удивительные украшения, игрушки и всевозможные предметы, доставляющие людям радость.Изделиям из натурального дерева всегда отдается предпочтение, и они законно занимают свое место в интерьере. В мире нет ничего ценнее, чем этот материал, хранящий в себе целительные свойства природы и являющийся неистребимым источником здоровья. Находящаяся в помещении авторская мебель, выполненная из натуральной древесины, особенно из ценных пород дерева, способна доставить эстетическое наслаждение, даже если она выполнена в стиле минимализма.В случае, когда мебель изготовлена талантливым мастером и включает множество искусно вырезанных элементов, такая авторская работа является по-настоящему уникальной, не имеющей аналогов. Именно такая мебель представлена АРТ-Студией «Пахомов Мастер». Каждое изделие поражает воображение своей изысканностью и необычными формами. Все они являются плодами кропотливой работы мастера и его неиссякаемой фантазии. В каждом изделии авторской мебели сохраняется тепло его души и любовь к этому чуду природы - дереву. ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА Для получения подробной информации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.Вы можете:Заказать предмет мебели в авторском исполнении или приобрести готовую модель, представленную на сайте.Заказать разработку индивидуального дизайна, включая особенности вашего интерьера.Выбрать материал: древесина, металл, стекло, сусальное золото.Фактуру обивки: кожа, ткань, мех (шкура). pahomovmaster@mail.ru 7 905 462-83-97 @pakhomov_master 8-9624-443-461