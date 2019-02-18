В мире, где все торопятся, бегут, переключаются с одного на другое, вечная красота натурального дерева отвлекает от суеты, завораживает.

Дерево возвращает нас к природе, несет тепло и очарование, а его ценность с годами лишь растет.

«Живая мебель» из массива дерева, рожденная в симбиозе Готики, Бионики и Хай-тека, имеет в основе формы биологического направления. Выразительная, дерзкая, эксцентричная, временами эпатажная и одновременно изысканная.

Авторская мебель не оставит равнодушным никого — она восхищает, удивляет и всегда вызывает чувства, порой противоречивые.

И всегда запоминается...